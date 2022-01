Da mercoledì via al servizio tamponi della Croce rossa al Parco centrale

FOLLONICA – Da mercoledì 2 febbraio la Croce rossa di Follonica sarà presente, ogni settimana, con il personale sanitario e i volontari dell’associazione al Parco centrale a Follonica per effettuare, dalle 9 alle 13, il servizio tamponi in convenzione Asl.

«Lo spostamento – affermano dalla Cri – si è reso necessario per evitare il sovrapporsi con le attività del nuovo punto tamponi Asl, anch’esso posizionato al Palagolfo. Per accedere al nostro servizio, occorre prenotare attraverso il portale della Regione Toscana “prenota tamponi“, inserendo il proprio codice fiscale, il proprio numero di cellulare e la prescrizione medica richiedente il tampone, scegliendo poi il nostro Hub vaccinale».

«Per gli studenti in possesso del voucher rilasciato dall’Asl Toscana sud est, è possibile usufruire del servizio anche mediante accesso diretto. Un servizio questo, anche se una volta a settimana, che la nostra associazione offre per far fronte alle numerose richieste di tamponi, per snellire il lavoro anche delle farmacie e della stessa Asl e per essere al fianco della cittadinanza in ogni momento».