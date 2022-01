Consorzio di bonifica: proseguono gli interventi di manutenzione

MANCIANO – “Anche nel piano della bonifica 2022 di Cb6, ovviamente, molta attenzione viene dedicata al fiume Albegna. E’ attualmente in corso, da parte del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, una manutenzione ordinaria in alcuni dei tratti più critici che scorrono in località Marsiliana, nel territorio comunale di Manciano”, recita la nota del Consorzio di Bonifica 6.

“Il ripristino dell’efficienza idraulica avviene attraverso la movimentazione del materiale misto presente in eccesso nell’alveo che ha determinato continue esondazioni e allagamenti delle aree adiacenti: questo fenomeno si accentua soprattutto alla confluenza con alcuni degli affluenti”.

“Come sempre la tutela del rischio idraulico va di pari passo con la protezione della flora e della fauna e il rispetto delle direttive regionali per la manutenzione dei corsi d’acqua. Peraltro il tratto del fiume interessato dai lavori scorre in un sito della rete Natura 2000, popolato da specie di interesse regionale e comunitario da tutelare e conservare: ogni intervento viene quindi effettuato seguendo le prescrizioni indicate dalla Regione Toscana”, conclude.