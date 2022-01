Vaccino e green pass: dall’1 febbraio le nuove regole. Più di 93mila toscani over 50 senza copertura

GROSSETO – Sono più di 93mila i toscani over 50 che a poche ore dall’entrata in vigore dell’obbligo vaccinale si trovano ancora scoperti.

Una platea di ultracinquantenni che ancora non ha ricevuto la prima dose e che dall’1 febbraio rischia sia la sanzione “una tantum” di 100 euro che, dal 15 febbraio, multe ben più salate previste per i lavoratori. In questo caso le sanzioni previste dalla legge vanno da un minimo di 600 euro ad un massimo di 1.500.

Sì, perché mentre tra due giorni, martedì 1 febbraio, scatta l’obbligo vaccinale per gli over 50, dal 15 febbraio diventa obbligatorio sul posto di lavoro il super green pass, cioè la certificazione verde rafforzata che si ottiene soltanto dalla guarigione dal covid 19 o dopo aver eseguito il ciclo completo di vaccinazione. A livello nazionale i non vaccinati over 50 sono quasi 1,7 milioni.

Cosa cambia dall’1 febbraio: ecco le nuove regole – Nuove regole e stretta sull’utilizzo del green pass in tutta Italia a partire da martedì 1 febbraio. Così come avevamo già anticipato alcuni giorni fa, per entrare nella maggior parte dei negozi e uffici pubblici sarà richiesto almeno il Green pass “base”, cioè quello che si può ottenere anche solo con un tampone rapido o molecolare. Si ricorda che a partire dal 20 gennaio, il certificato verde è già obbligatorio per andare dal parrucchiere e dall’estetista.

I negozi in cui si potrà entrare anche senza Green pass sono quelli che erogano servizi essenziali, ovvero alimentari, farmacie, edicole, benzinai, ottici, mercati all’aperto.

Niente “libero passaggio” per le tabaccherie: le persone che non hanno il Green pass, dunque, non potranno accedervi.

Di seguito l’elenco dei negozi in cui dall’1 febbraio si potrà entrare anche senza Green pass:

-commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto;

commercio al dettaglio di prodotti surgelati;

commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;

commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;

farmacie;

commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;

commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);

commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;

ottici, commercio al dettaglio di materiale per ottica;

edicole all’aperto;

commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

Il dpcm approvato oggi completa il decreto legge approvato lo scorso 8 gennaio, che stabiliva, oltre all’obbligo vaccinale per gli over50, l’obbligo del Green pass a partire dall’1 febbraio per i negozi nonché per accedere alle poste, alle banche e agli uffici pubblici. Nel dpcm si precisa però che non servirà il Green pass per presentare una denuncia, per testimoniare a un processo, e per sottoporsi a una visita medica.

Ricapitolando, da martedì 1 febbraio il Green pass base sarà necessario per accedere in tutti i negozi, come quelli di abbigliamento, cosmetici e tabacchi, esclusi quelli riportati nell’elenco precedente.