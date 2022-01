FOLLONICA – Tutti insieme sulla spiaggia di Follonica per ripulirla dai rifiuti abbandonati.

Stamattina in tanti, grandi e piccoli, si sono ritrovati al circolo nautico Cala Violina per dare vita all’iniziativa promossa dall’associazione Break The Distance a cui hanno aderito anche la cooperativa Arcobaleno, l’associazione La Duna, il collettivo Faros, la sezione follonichese della Lega Navale Italiana.

La manifestazione aveva come obiettivo quello di sensibilizzare i cittadini e le cittadine alle problematiche ambientali legate all’abbandono dei rifiuti.

L’evento rientra inoltre all’interno delle iniziative organizzate dall’Amministrazione comunale di Follonica nell’ambito del programma Foundation for Environmental Education per la candidatura alla Bandiera Blu.

All’iniziativa era presente anche il sindaco di Follonica Andrea Benini.

La foto gallery è curata da Giorgio Paggetti.