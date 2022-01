Focolaio alle elementari: scuola chiusa, parte la dad

ISOLA DEL GIGLIO – A causa di un focolaio nella scuola primaria di Giglio Castello le lezioni saranno sospese e da lunedì verrà attivata la didattica a distanza.

«Sono 28 le persone positive al Covid-19 all’Isola del Giglio; numeri che passano dai precedenti 7 del 25 gennaio scorso all’esplosione dei casi di oggi. La crescita esponenziale è dovuta ad un intenso focolaio che si è sviluppato nella scuola primaria di Giglio Castello». A comunicarlo l’amministrazione comunale di Isola del Giglio.

Venerdì pomeriggio infatti sono iniziati i tamponi del tracciamento scolastico per il controllo degli alunni che sono stati in contatto con i loro compagni, come da procedura. Gli esami hanno evidenziato una maggiore diffusione del virus nella scuola tanto che, a causa dei contagi distribuiti su tutte le classi, sono state sospese le lezioni mentre inizierà, a partire da lunedì prossimo, la didattica a distanza.

I contagi si sono propagati anche su alcuni genitori ed è evidente che, in questa situazione, con una diffusione così improvvisa del virus, occorreranno diversi giorni prima di tornare alla normalità. Alcuni alunni e la maggiore parte dei genitori sono vaccinati pertanto guardiamo con fiducia ad una ripresa di uno stato ottimale di salute di tutti.

«Verrà fatto un monitoraggio anche nei prossimi giorni con comunicati che pubblicheremo per tenere aggiornati i cittadini» conclude il sindaco Sergio Ortelli.