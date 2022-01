Menta e rosmarino ci racconta i superpoteri della Zeolite

GROSSETO – Ogni volta che racconto ai miei clienti cosa è la Zeolite mi viene sempre in mente Superman, l’uomo in grado di sollevare un’auto, ma che dico, un grattacielo con lo stesso sforzo che faccio io ad alzare una pastarella farcita alla crema… Superman aveva solo un punto debole, la kryptonite… una roccia che lo rendeva debole e senza forza, gli assorbiva tutti i suoi poteri. Noi non abbiamo superpoteri, solo poteri. Quei poteri che ci servono per i mille impegni di tutti i giorni, e se le tossine nel nostro corpo sono molte allora ci viene a mancare l’energia e la potenza giusta!

È cosi che penso alla zeolite, una minerale in grado di assorbire tutte le nostre tossine fino a ritrovare i nostri poteri.. proviamo sa scoprirla insieme, Zeolite.

Con il termine Zeolite si indica un minerale di origine vulcanica, ma si trova anche in forma sintetica e trova applicazione in numerosi ambiti, dall’industria petrolchimica per la produzione di detergenti, nell’agricoltura, nell’edilizia o addirittura viene usata per addolcire l’acqua alla sintesi inorganico e alla ricerca scientifica, nelle lettiera dei nostri gatti domestici per esempio ci troviamo della Zeolite, utile proprio per assorbire e tenere sotto controllo gli odori…

Quindi tornando alla zeolite, è un minerale di origine vulcanica Zeolite caratterizzato da una struttura cristallina che presenta dei pori interni regolari. Sono proprio questi pori ad essere utili al nostro corpo poiché, riuscendo ad assorbire e trattenere al loro interno le sostanze dannose, al momento dell’espulsione del minerale lo ripuliscono e lo disintossicano da tutto. La Zeolite è un minerale di origine vulcanica caratterizzato da una struttura cristallina che presenta dei pori interni regolari. Sono proprio questi pori ad essere utili al nostro corpo poiché, riuscendo ad assorbire e trattenere al loro interno le sostanze dannose, al momento dell’espulsione del minerale lo ripuliscono e lo disintossicano da tutto.

Il termine zeolite (pietra che bolle) deriva dal greco zein, “bollire”, e da lithos, “pietra”, ed è stato usato per la prima volta dallo studioso svedese Axel Fredrik Cronstendt. Questo scienziato, dopo aver riscaldato la pietra, riscontrò immediatamente che, nonostante sembrasse completamente asciutta alla vista e soprattutto al tatto, essa conteneva acqua al suo interno. Quest’ultima infatti era rimasta ben intrappolata nei pori e, soltanto grazie al calore, era riuscita a sprigionarsi sotto forma di vapore acqueo.

E quindi vi chiederete, che uso può avere in ambito erboristico, salutistici?

In ambito salutistico, la zeolite viene utilizzata all’interno di integratori alimentari come rimedio naturale ad azione disintossicante per l’organismo e il tratto digerente, allo scopo di allontanare tossine, metalli pesanti, radicali liberi o altre sostanze dannose che potrebbero essersi accumulate nel corpo. Viene chiamato lo spazzino dell’organismo proprio per le sue caratteristiche assorbenti.

Nel dettaglio, all’interno dei suddetti integratori, il minerale impiegato è una zeolite di origine naturale chiamata clinoptilolite (controllate sempre questo). Essa è presente in questi prodotti in forma polverizzata, oppure all’interno di capsule o compresse da assumere per via orale.

Negli ultimi anni sono stati effettuati diversi studi sull’assunzione orale di zeolite clinoptilolite e di come sia in grado di aumentare l’efficacia e di ridurre gli effetti collaterali di trattamenti antitumorali come chemioterapia e radioterapia. Tuttavia, queste presunte proprietà non sono state confermate. Per tale ragione, è necessario consultare il proprio medico.

Vediamo altri benefici:

• La prima e più importante azione di questo minerale è sicuramente quella disintossicante e chelante, grazie alla quale corpo e mente possono trarre notevoli vantaggi. La presenza di tossine e metalli pesanti infatti, oltre a provocare fastidi abbastanza comuni al fisico, come diarrea e difficoltà digestive, arreca anche altri tipi di disturbi: diminuzione di concentrazione, senso di stanchezza e spossatezza generale, emicrania, sbalzi d’umore, stress, eruzioni cutanee, psoriasi, problemi autoimmuni ecc. Inoltre, non essendo in grado di essere assorbito dal tratto gastro-intestinale, questo minerale viene espulso direttamente dalle feci insieme alle sostanze dannose da esso “catturate” nella sua struttura a nido d’api, garantendo così un’efficace depurazione sistemica.

• Un altro importante beneficio della zeolite è dato dal suo potere alcalinizzante. Possedendo infatti una struttura a carica negativa questa pietra è dunque in grado di attrarre e assorbire le sostanze a carica positiva , donando la massima protezione e un perfetto equilibrio acido-base all’apparato gastro-intestinale e a tutto il corpo in generale. Oltre a ripristinare il livello del Ph, la zeolite si rivela particolarmente efficace anche nel risanare le pareti intestinali danneggiate, migliorandone la permeabilità. I metalli pesanti agiscono in maniera negativa sulle funzioni dei reni, la zeolite è in grado di ridonare salute a questi importanti organi, rimuovendo l’eccesso di urea, p-cresolo e creatinina.

• Risulta molto efficace nel rafforzare il sistema immunitario, dato che riesce a far aumentare nel corpo il numero di cellule T e di macrofagi, indispensabili per ottenere migliori funzioni immunitarie.

• È un potente antimicrobico e antimicotico naturale ad ampio spettro. Essa agisce sulle ferite, contro alcuni batteri o virus intestinali, contro la candida, contro alcune infezioni dell’apparato urinario e contro la formazione di placca dentaria, gengiviti e malattie parodontali.

• Questo minerale ha un forte potere antiossidante, che si rivela essere una preziosa arma di difesa contro l’azione dannosa esercitata dai radicali liberi. Essi sono i principali fautori dello stress ossidativo e di numerose problematiche da esso derivanti: l’invecchiamento precoce, il cancro, il diabete ed alcune patologie cardiovascolari.

• La zeolite è particolarmente indicata per gli sportivi, dato che è in grado di migliorare la resistenza fisica e di ridurre l’acido lattico

Ad ogni modo, per disintossicare l’organismo, la zeolite clinoptilolite viene assunta per via orale. Capsule e compresse vanno deglutite intere con una significativa quantità d’acqua (alcuni produttori consigliano un bicchiere di acqua colmo – circa 150 ml – per ciascuna capsula o compressa ingerita); mentre la zeolite clinoptilolite in polvere dovrebbe essere preventivamente sospesa in acqua e poi bevuta (anche in questo caso, la quantità d’acqua deve essere generosa).

Per quanto riguarda la posologia, questa è solitamente riportata sulla confezione del prodotto che s’intende utilizzare. In qualsiasi caso, l’uso dovrebbe essere effettuato solo per brevi periodi di tempo, consigliano l’assunzione della zeolite almeno due ore dopo aver assunto farmaci di qualsiasi tipo.

Quindi se tanto mi da tanto dalla mia ricerca di questi giorni, si potrebbe usare gli integratori di zeolite anche come assorbente dal rilascio di tossine di tutti i farmaci presi in questo periodo sia quelli volontari che quelli meno voluti… Da noi la trovate ad un prezzo eccezziunalo veramente!

VI CONSIGLIAMO: se non siete esperti di non andare a raccogliere le piante in natura per non rischiare errori, e di affidarvi sempre al vostro erborista di fiducia. Quelli che vi proponiamo non sono consigli medici, quindi, specie per patologie specifiche, fate sempre riferimento al vostro medico curante prima di assumere qualunque prodotto.

*L’autrice Serena Remi, nata a Gavorrano, da 29 anni lavora nel settore del benessere come erborista e venditore al dettaglio di prodotti a scopo salutistico. La potete trovare nell’erboristeria “Menta&Rosmarino” a Grosseto, in via Calabria 21, angolo via Emilia.

Info sulla pagina facebook: Menta&Rosmarino