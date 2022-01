Il Cascina rimedia di rigore, pareggio esterno del Follonica Gavorrano

BAGNO DI GAVORRANO – Termina con una rete per parte il match tra Cascina e Follonica Gavorrano. La vittoria del San Donato Tavarnelle in casa del Pomezia allontana così ulteriormente la vetta, adesso distante ben 11 punti, con una partita ancora da recuperare. Partenza lampo dei maremmani con Fontana, al 3′ al tiro a impegnare Dragone e un minuto dopo a segno raccogliendo un bel filtrante di Coccia; niente aggancio all’assist di Mugelli invece al 17′. Lo stesso Mugelli manda fuori al 40′ su cross di Liurni da calcio piazzato.

Nella ripresa, botta e risposta di Gasco e Geroni, che mandano entrambi il pallone alto. Occasione per il Cascina al 20′ ma la difesa biancorossoblù se la cava. Fuori un tiro di Liurni, che poco dopo ci proverà su punizione, deviata. Alla mezz’ora rigore per i locali: dal dischetto Remorini non sbaglia il tiro dell’1-1.

Al 39′ ci prova Giustarini da posizione defilata, ma il suo tiro viene deviato in corner dal portiere.

Nulla di fatto nel concitato finale di gioco e due punti persi per i maremmani che, nonostante il vantaggio iniziale, non riescono a portare a casa una vittoria essenziale per non perdere il treno di testa.

CASCINA: Dragone, Puleo (6′ st Carli), Lici, Malanchi (6′ st Bertolini), Bernardini, Pezzati, Bardini, Geroni, Fiumalbi (6′ st Biagioni), Remorini, Mencagli (42′ st Naldini). A disposizione: Rizzato, Rossi, Franceschi, Zaccagnini, Casanova. All. Polzella.

FOLLONICA GAVORRANO: Ombra, Bruni, Coccia, Dierna, Del Rosso (19′ st Origlio), Liurni, Mugelli (19′ st Giustarini), Gasco (32′ st Grifoni), Berardi, Arduini (42′ st Santapaola), Fontana (39′ st Sylla). A disposizione: Nannelli, Fremura, Lo Sicco, Rosini. All. Bonura.

ARBITRO: Kovacevic di Arco Riva; assistenti Tortolo di Basso Friuli e De Luca di Merano.

RETI: 4′ Fontana, 29′ st (rig.) Remorini.

NOTE: Ammoniti Lici, Bardini, Bernardini, Coccia, Origlio, Berardi, Grifoni. Recupero: pt 1′, st 5′.

“Nel primo tempo siamo partiti bene – ha commentato il mister Marco Bonura – abbiamo fatto gol e abbiamo rischiato poco. Potevamo fare gol con Mugelli sul finire della prima frazione, poi nel secondo tempo abbiamo fatto un po’ di fatica a ripartire e ci siamo abbassati. Il Cascina ha preso un po’ più campo senza creare comunque grossi problemi, poi c’è stato l’episodio del rigore che mi lascia basito, perché mi è sembrato abbastanza regalato dato che il portiere ha preso la palla. Rimane quindi l’amarezza perché sono due punti buttati via. Nel secondo tempo potevamo fare meglio, il rigore ci ha penalizzato. Mercoledì avremo il recupero a Trestina e una settimana impegnativa piena di incontri, dobbiamo recuperare le forze e preparare una partita difficile. Sarà un match importante dove siamo chiamati a fare risultato. L’obiettivo per la seconda parte della stagione è fare bene, la squadra è stata allestita per fare un campionato di vertice e questi ultimi due pareggi ci hanno un po’ allontanato dalla vetta. La classifica in questo momento può sembrare difficile, ma abbiamo il dovere di ripartire e già da mercoledì cercare di tenere il passo, bisogna invertire la marcia”.

“È stata una partita giocata a centrocampo – ha detto il presidente Paolo Balloni – senza troppa incisività da parte nostra in fase offensiva. Abbiamo fatto un gol per un errore nostro e viceversa. Al di là dell’impegno, che non è mancato per tutti i 90 minuti, non siamo riusciti a fare la differenza che volevamo fare, quindi il pareggio è giusto anche se come valori eravamo più forti noi, ma non lo abbiamo fatto vedere fino in fondo. Non siamo riusciti a chiudere la partita e nel secondo tempo un errore difensivo ha causato il rigore per loro e il conseguente gol. Un po’ di turnover era necessario perché avevamo dei ragazzi usciti da poco dal Covid, quindi qualcuno poteva essere un po’ indietro con la preparazione. Oggi era importante vincere, sono due punti persi anche perché davanti continuano ad andare forte. Adesso testa a mercoledì per la trasferta di Città di Castello contro il Trestina”.