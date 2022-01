Coronavirus: in Toscana 8.404 nuovi positivi su 65.658 test

GROSSETO – I nuovi casi registrati in Toscana sono 8.404 su 65.658 test di cui 19.410 tamponi molecolari e 46.248 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 12,80% (66,7% sulle prime diagnosi). Lo anticipa come ogni mattina il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

A Grosseto i nuovi positivi sono 409. Isola del Giglio 12, Sorano 12, Santa Fiora sette, Manciano 20, Grosseto 192, Monte Argentario 26, Castell’Azzara tre, Semproniano due, Seggiano due, Orbetello 27, Cinigiano quattro, Roccastrada 14, Capalbio sei, Magliano in Toscana cinque, Castel del Piano sette, Pitigliano cinque, Follonica 28, Campagnatico tre, Arcidosso cinque, Arcidosso cinque, Castiglione della Pescaia otto, Roccalbegna uno, Gavorrano otto, Massa Marittima sette, Monterotondo Marittimo uno, Scarlino tre, Scansano uno.

I comuni sono suddivisi per ASL e ordinati in base al tasso di nuovi positivi ogni 100mila abitanti.

Per quanto riguarda i ricoveri nei reparti covid degli ospedale toscani: sono 1426 le ospedalizzazioni totali, 111 in terapia intensiva (+2 rispetto a ieri) e 1315 nel reparto covid non intensiva (-37 rispetto a ieri). Nella Asl Toscana sud est sono 90 (non intensiva) e 18 (intensiva).

Per quanto riguarda la terapia intensiva oggi si registrano dieci nuovi ingressi, quattro dimissioni e quattro decessi. con un saldo di +2.

I vaccini attualmente somministrati sono 8.190.751.