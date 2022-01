Coronavirus: in Maremma 406 nuovi casi, ricoveri stabili. 8500 persone in isolamento

GROSSETO – Sono 406 i nuovi casi di coronavirus in provincia di Grosseto nelle ultime 24 ore su 2.989 tamponi effettuati. Il tasso dei nuovi positivi è del 13,58% e rimane in linea con i giorni scorsi.

La situazione dei ricoveri – In ospedale a Grosseto ci sono i totale 42 pazienti; di questi 34 di trovano nel reparto di area medica Covid, mentre 8 sono ricoverati in terapia intensiva. Attualmente tra i ricoverati in terapia intensiva il 60% non è vaccinato ed il 40% è vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni e presentano gravi patologie pregresse.

Tra i comuni con più casi c’è il capoluogo con 188, Follonica con 28, Monte Argentario con 27 e il piccolo comune di Isola del Giglio con 12 dove il sindaco ha deciso di chiudere la scuola a partire da domani.

Da segnalare che oggi le persone guarite sono 594. Le persone positive che sono in carico alla Asl in provincia di Grosseto sono in totale 5966, mentre quelle in quarantena per contatto stretto sono 2551. In totale in isolamento ci sono 8517 maremmani.

Ecco tutti i dati del report della Asl Toscana sud est:

Totale Posti letto occupati Note Arezzo Pazienti ricoverati in Bolla Covid San Donato Arezzo 37 Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 60 % non è vaccinato, circa il 40% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. TI Covid San Donato Arezzo 10 Dei pazienti ricoverati in T.I. covid il 60% non è vaccinato ed il 40% è vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni e presentano gravi patologie pregresse Grosseto Bolla Covid Misericordia Grosseto 34 Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 60 % non è vaccinato, circa il 40% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. TI Covid Misericordia Grosseto 8 Dei pazienti ricoverati in T.I. covid l’ 60% non è vaccinato ed il 40% è vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni e presentano gravi patologie pregresse .

Trend ultima settimana sul grado di utilizzo di posti letto di degenza per pazienti ricoverati esclusivamente per sintomatologia Covid:

Provincia Domenica 23 gen Lunedì 24 gen Martedì 25 gen Mercoledì 26 gen Giovedì 27 gen Venerdì 28 gen Sabato 29 gen domenica 30 gen Arezzo 40 40 50 45 46 48 45 47 Grosseto 56 56 53 54 49 47 45 42 Totale ASL 96 96 103 99 95 95 90 89

Aggiornamento sui ricoveri di degenza ordinaria per pazienti ricoverati non per sintomatologia covid ma per altre patologie e risultati positivi al momento del ricovero.

Domenica 23 gen Lunedì 24 gen Martedì 25 gen Mercoledì 26 gen Giovedì 27 gen Venerdì 28 gen Sabato 29 gen Domenica 30 gen Ospedale San Donato (AR) 15 12 11 15 14 7 8 7 Ospedale La Gruccia (AR) 2 5 4 Ospedale Misericordia (GR) 5 5 9 10 11 9 9 8 Ospedale Nottola (SI) 5 4 4 Ospedale Campostaggia (SI) 5 5 6

Numero di persone guarite nel periodo di riferimento nelle rispettive provincie.

Provincia Numero di Persone Guarite Arezzo 1075 Siena 811 Grosseto 594 Totale 2480

Numero di tamponi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie.

Provincia Tamponi molecolari Tamponi Antigenici Totale Tamponi Arezzo 1466 3815 5281 Siena 1544 2333 3877 Grosseto 934 2055 2989 Totale 3944 8203 12147

Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie

Asl TSE 1755 Provincia di Arezzo 740 Provincia di Siena 485 Provincia di Grosseto 406 Extra USL 124

Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie. Distribuzione per classi di età.

Provincia 0-18 19-34 35-49 50-64 65-79 Over 80 Non disponibile Arezzo 214 102 180 98 52 29 65 Grosseto 125 56 99 67 23 11 25 Siena 158 55 122 56 26 32 36 ASL TSE 497 213 401 221 101 72 126

Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nei Comuni dell’Area Vasta Sud Est. Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Grosseto .

Comune Tamponi positivi Arcidosso 5 Campagnatico 3 Capalbio 6 Castel Del Piano 7 Castell’Azzara 3 Castiglione Della Pescaia 8 Cinigiano 4 Follonica 28 Gavorrano 8 Grosseto 188 Isola Del Giglio 12 Magliano In Toscana 5 Manciano 20 Massa Marittima 7 Monte Argentario 27 Monterotondo Marittimo 1 Orbetello 26 Pitigliano 5 Roccalbegna 1 Roccastrada 14 Santa Fiora 8 Scansano 1 Scarlino 3 Seggiano 2 Semproniano 2 Sorano 12

Numero di persone prese in carico dalla ASL TSE per positività al COVID nelle rispettive provincie.

Provincia Numero di Persone prese in carico Arezzo 8557 Siena 5750 Grosseto 5966 Totale 20273

Numero di persone classificate come “contatti stretti” nelle rispettive provincie