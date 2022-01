Trofeo della Costa Etrusca, ritornano le regate nel mare di Salivoli e Baratti

PIOMBINO – Lo specchio d’acqua davanti al porto di Salivoli ospiterà le ultime quattro regate del Trofeo della Costa Etrusca 2021-2022: domenica 30 gennaio, il 13 e 27 febbraio e il 13 marzo le imbarcazioni e i loro equipaggi si sfideranno per decretare il vincitore di quest’edizione. La competizione, organizzata dallo Yacht Club Marina di Salivoli e patrocinata dal Comune di Piombino, si compone di otto giornate di regate complessive, quattro delle quali si sono già svolte tra ottobre, novembre e dicembre.

“Il Comune di Piombino come sempre è felice di ospitare questo genere di eventi – ha detto il sindaco Francesco Ferrari – Si tratta di una competizione che contribuisce a destagionalizzare l’attività sportiva, solitamente concentrata nei mesi estivi, e di un’occasione per promuovere il territorio. La formula prescelta infatti è quella veleggiata, che permette a tutti di partecipare gratuitamente: chiunque sia in possesso della tessera della Federazione Italiana Vela può presentarsi al briefing al porto turistico alle 10 e mettersi in lista per l’imbarco. Esperienze di questo tipo esaltano appieno il potenziale della nostra città”.

Come nella prima manche del Trofeo è prevista la partecipazione di oltre venti imbarcazioni e più di cento velisti. La prima prova del 2022 vedrà gli equipaggi impegnati lungo un percorso costiero tra Salivoli e Baratti.