Riposo forzato per il Circolo Pattinatori, un positivo al Covid nel Bassano

GROSSETO – Turno di riposo forzato per il Circolo Pattinatori Edilfox Grosseto, costretto a saltare la trasferta sulla pista dell’Ubroker Bassano, in programma domenica alle 18 e valida per la terza giornata di ritorno del campionato di serie A1. La formazione veneta ha chiesto alla federazione di poter usufruire del bonus, «a causa dell’emersa positività al Covid del nostro atleta Mattia Baggio in occasione dello screening pre-gara di venerdì».

Le due società hanno adesso tempo fino a sabato 5 febbraio per accordarsi sulla data del recupero. Nei giorni scorsi era stata anche rinviata la gara tra Teamservicecar Monza e Hp Matera. La formazione grossetana guidata da Federico Paghi tornerà in campo sabato 5 febbraio alle 20,45 sulla pista Mario Parri di via Mercurio per misurarsi con il Teamservicecar Monza