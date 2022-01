Quirinale2022, Rossi: «Non si può più eleggere il presidente della Repubblica con un metodo così obsoleto»

GROSSETO – “Deve essere l’ultima volta che votiamo il presidente della Repubblica con un metodo così obsoleto. Nelle democrazie mature, dove il potere è nelle mani del popolo sovrano, sono i cittadini ad eleggere il loro presidente e non gli accordi di un Parlamento largamente delegittimato e non più rispondente alle reali esigenze della nazione”, dichiara il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia e vicesindaco di Grosseto Fabrizio Rossi.

“Fratelli d’Italia ha scelto da sempre la linea della coerenza – prosegue – e con coerenza abbiamo intrapreso il confronto per scegliere il prossimo inquilino del Colle. Con la stessa coerenza abbiamo condiviso i percorsi virtuosi che ci hanno portato a governare regioni e comuni importanti, anche in Toscana”.

“Non torniamo indietro e non cambiamo strategia per il futuro, poiché il Centrodestra è l’antidoto, da sempre, alla Sinistra immobilista e deleteria che ha frenato la crescita della regione, per non dire della nazione tutta. Uniti siamo forti, divisi facciamo il gioco della Sinistra. Soprattutto in Toscana, regione sempre meno rossa, se c’è una classe dirigente matura”, conclude.