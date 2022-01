Quirinale2022, Marras: «Si accetti la dinamica parlamentare. Rielezione Mattarella miglior risultato atteso»

GROSSETO – «“Avevo altri programmi, ma rispetto la volontà del Parlamento”. Mattarella avrebbe risposto così ai capigruppo che in coro hanno gli chiesto di rimanere al Quirinale per un altro mandato. Non voglio aggiungere un altro facile commento alla giostra a cui abbiamo assistito. Giudico diversamente da molti osservatori tutto ciò che è successo e dobbiamo accettare la dinamica parlamentare», commenta l’assessore regionale Leonardo Marras.

«La politica e i partiti di oggi sono deboli – prosegue – e la nostra democrazia, per fortuna, si fonda sulla partecipazione e sul concorso dei partiti. L’unico modo per risollevare la loro funzione è impegnarsi in tanti, senza rimanere a casa solo a “spippolare”. Alcuni leader hanno dimostrato il loro valore, in qualche caso molto modesto. Enrico Letta ha tenuto un profilo adeguato e sono personalmente contento di come ha mantenuto la barra dritta».

«Tuttavia, il risultato è il migliore che ci si poteva aspettare. Bentornato presidente!», conclude Marras.