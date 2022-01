quirinale2022, la gioia di Vivarelli Colonna: «Grazie della sua disponibilità»

GROSSETO – «Saluto con gioia la rielezione di Sergio Mattarella a Presidente della Repubblica Italiana. Credo che tutti noi dobbiamo ringraziarlo per la scelta di mettersi nuovamente al servizio del Paese». Queste le parole di Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto.

«Con un alto senso delle Istituzioni, il Presidente Mattarella ha dato la sua disponibilità nel momento in cui si faticava non poco, senza di lui, a trovare una quadra: uno stallo che rischiava di creare scenari imprevedibili, oltre che di dare un’immagine non esaltante della nostra classe politica».