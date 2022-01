Mattarella resta al Quirinale: oggi attesa la sua rielezione

ROMA – Sarà Sergio Mattarella, il nuovo presidente della Repubblica. Dopo l’impasse di questi giorni, oggi pomeriggio nell’ottavo scrutinio Mattarella sarà eletto per la seconda volta consecutiva Capo dello Stato (Foto: Quirinale.it).

Mattarella resta dunque al Quirinale e per la seconda volta nella storia della Repubblica, dopo Giorgio Napolitano, un presidente della Repubblica viene rieletto. Si interrompe così, forse per sempre, quella regola non scritta nella Costituzione che ha sempre fatto pensare come il mandato presidenziale dovesse essere unico e non ripetibile.

A questo punto si andrebbe verso una presidenza che potenzialmente potrebbe durare 14 anni. Quando fu eletto Napolitano infatti lo stesso presidente anticipò che non sarebbe rimasto per tutto il settennato.

Chissà quali saranno le parole di Mattarella oggi pomeriggio.

Unico giallo potrebbe scatenarsi se il presidente uscente rinunciasse alla candidatura richiesta da quasi tutto l’arco parlamentare.