MONTEPESCALI – Il Comune di Grosseto informa che è stato rimosso il defibrillatore presente nella frazione di Montepescali, in quanto oggetto di manutenzione periodica delle batterie di alimentazione.

Gli apparecchi DAE, rimossi in questi giorni per garantirne il funzionamento, saranno nuovamente posizionati nelle loro consuete postazioni non appena effettuate le operazioni previste.