GROSSETO -L’incendio scoppiato nella notte alla discarica in località Strillaie, alle porte della città, è stato domato. In queste ore sono in corso le bonifiche dell’area e i rilevamenti.

«Questa notte, intorno all’una, siamo stati informati dalla Prefettura di un principio di incendio in località Strillaie – ha spiegato il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. Sono prontamente intervenuti sul posto il nostro tecnico reperibile della Protezione Civile, i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale».

«L’intervento è stato condotto in maniera tempestiva, posso rassicurare i cittadini che le fiamme sono state domate. Inoltre, proprio in queste ore sono in corso le procedure di rilevamento e indagine necessarie».

«Grazie a tutti, ai Vigili del fuoco, alla Protezione civile, alla Polizia municipale, per la prontezza. Ancora una volta, il nostro sistema di risposta all’emergenza si è rivelato immediato ed efficace» conclude il primo cittadino.