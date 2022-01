Gubbio corsaro, netta sconfitta per la Primavera del Grosseto

ROSELLE – Sconfitta casalinga per la Primavera del Grosseto nella quarta gara del girone di ritorno, dove il Gubbio prevale per 5-1. Nel primo tempo reti ospiti di Treppiedi, Passaquieti e Buzzi, mentre nel secondo il subentrato Rotondo accorcia le distanze. Nel finale, gli umbri dilagano con centri di Lolli e Pecoraro.

US GROSSETO-GUBBIO 1-5

GROSSETO: Di Bonito, Falconi, Mema, Bruni, Veronesi, Begnardi, Cargiolli, Battistini, Galli, Perrella, Columbu. A disposizione: Nadalin, Passalacqua, Bardi, Picci, Rotondo, Conti. All. De Luca.

GUBBIO: Sergiacomi, Di Maio, Bologna, Passaquieti, Castorina, Tugliani, Tortoioli, Simeone, Buzzi, Paciotti, Treppiedi. A disposizione: Andreoli, Pecoraro, Giubbetti, Tagnani, Bita Orlando, Pauselli, Spera, Lolli, Montanari. All. Nicchi.

ARBITRO: Labruna di Pontedera; assistenti Chernenkova di Piombino e Stella di Grosseto.

MARCATORI: 12′ Treppiedi, 28′ Passaquieti, 37′ Buzzi, 20′ st Rotondo, 40′ st Lolli, 44′ st Pecoraro.

NOTE: ammoniti Rotondo, Columbu, Passaquieti, Tortoioli.