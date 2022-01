Green pass: nei negozi basteranno controlli a campione

GROSSETO – «I titolari degli esercizi per i quali è richiesto il green pass base non devono effettuare necessariamente i controlli sul possesso del green pass base all’ingresso, ma possono svolgerli a campione successivamente all’ingresso della clientela nei locali». A dirlo una specifica Faq del Governo che specifica come dovrà avvenire l’accesso negli esercizi commerciali diversi da quelli che soddisfano le esigenze alimentari, mediche e di prima necessità.

Il chiarimento si aggiunge a quello di qualche giorno fa che specificava come l’accesso ad un negozio (ad esempio un supermercato) consentisse l’acquisto di ogni tipo di prodotto e i titolari degli esercizi non sono tenuti ad effettuare ulteriori controlli se non quello che i soggetti privi di green pass base non consumino alimenti e bevande sul posto.