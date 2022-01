Green pass: dall’1 febbraio obbligatorio anche per l’accesso agli uffici comunali

ROCCASTRADA – Il Comune informa che il decreto legge del 7 gennaio 2022 ha introdotto, tra le altre, anche l’obbligo del green pass base (ottenibile anche tramite tampone) per accedere agli uffici pubblici.

Dall’1 febbraio, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza (attualmente fissata al 31 marzo 2022), l’accesso fisico agli uffici comunali è consentito soltanto se si è in possesso di green pass base (ricordiamo che per green pass base, si intende quello che attesta la vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo al virus).

Possono accedere senza certificazione verde, sulla base della normativa prevista solamente i bambini sotto i 12 anni ed i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.

Come fissare un appuntamento: l’amministrazione comunale ricorda che, per chi deve recarsi agli uffici, è sempre necessario provvedere alla preventiva prenotazione dell’appuntamento e che è possibile, invece che recarsi personalmente agli uffici, beneficiare delle altre forme di interlocuzione previste, ossia contatto telefonico, posta elettronica programmi di videoconferenza o altri strumenti telematici.

La prenotazione dell’appuntamento potrà avvenire consultando l’apposita pagina del sito internet istituzionale al seguente link: https://www.comune.roccastrada.gr.it/it-it/amministrazione/uffici ove sono contenute tutte le informazioni relative agli uffici ed al personale (funzioni, numeri telefonici ed e-mail).

Una volta effettuata la prenotazione, l’utente che si trovi all’ingresso principale del palazzo comunale, dovrà contattare telefonicamente l’ufficio con il quale è stato fissato l’appuntamento; l’addetto si recherà all’ingresso per effettuare il controllo sul possesso del green pass ed accoglierlo presso l’ufficio. Per consentire con semplicità all’utente di contattare l’ufficio o la persona con la quale ha fissato l’appuntamento, nell’androne del palazzo comunale verrà affissa una nota informativa con l’indicazione dei settori, delle funzioni, di tutti i nominativi, recapiti telefonici ed indirizzi mail dei dipendenti.

L’obiettivo è quello di scongiurare il più possibile accessi al palazzo comunale non controllati e non monitorati, ma al tempo stesso garantire la continuità del ricevimento del pubblico in sicurezza. Ovviamente dovranno essere mantenute da parte del personale e dell’utenza esterna, tutte le altre misure precauzionali necessarie per scongiurare il diffondersi del virus, quali distanziamento, corretto utilizzo delle mascherine, ecc.

“Abbiamo il dovere di rispettare e far rispettare questa norma di legge – queste le parole del sindaco Francesco Limatola – mettendo in atto tutte quelle misure di protezione dettate dalle norme e dal buon senso. L’emergenza sanitaria non è ancora terminata ed occorre ragionare come comunità solidale nel rispetto della propria ma anche della salute altrui. Chiediamo ai cittadini di rispettare queste semplici regole e richiedere l’accesso fisico agli uffici solo in caso di effettivo bisogno, anche perché, grazie alla tecnologia, tutta una serie di pratiche possono essere svolte mediante l’utilizzo del telefono o della posta elettronica che suggeriamo di utilizzare”.