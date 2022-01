Tumore cervice uterina: «Fate lo screening, a me ha salvato la vita». La testimonianza di Michela

GROSSETO – “Mi appello a tutte le donne, fate lo screening, è importantissimo, a me ha salvato la vita”.

Inizia così la storia di Michela, 49enne di Grosseto, con due figli che racconta la sua esperienza a lieto fine: “Alla fine della scorsa estate mi è arrivata a casa la lettera per fare l’Hpv test, uno degli esami di screening che Regione e Asl mettono gratuitamente a disposizione delle donne da una certa età in poi, dando la possibilità di potersi controllare periodicamente senza dover pagare niente. Purtroppo il risultato è stato positivo alla presenza dell’Hpv, quindi del papilloma virus, e così anche il Pap test che mi hanno fatto appena dopo. Sono stata subito presa in carico dal Centro screening del Misericordia e in tempi brevissimi ho fatto una colposcopia con biopsia. Dall’esame istologico è emersa una displasia, cosa che non vorresti mai sentire nella vita, ma non mi sono persa d’animo, anche perché mi sono davvero sentita seguita da tutti i professionisti del centro che hanno dimostrato grande competenza ed estrema gentilezza, facendomi coraggio a ogni step del percorso. Ho dovuto quindi fare una conizzazione dell’utero, intervento, effettuato dalla dottoressa Laura Rossi, che ringrazio infinitamente per la cura e l’attenzione dedicatemi, che è andato molto bene. Adesso sarò seguita con controlli periodici per cinque anni. Lo screening mi ha salvata, se non lo avessi fatto e se per qualunque motivo avessi aspettato, senza dubbio la displasia sarebbe evoluta in neoplasia quindi in una forma tumorale molto più grave. Nel giro di meno di tre mesi ho toccato il fondo e sono riemersa più forte di prima, questo è stato possibile grazie alla diagnosi precoce attraverso lo screening, alla professionalità del personale del centro di Grosseto e in particolare della dottoressa Rossi che lo dirige”.

Gennaio è il mese dedicato alla prevenzione dei tumori al collo dell’utero, un’occasione per ricordare la possibilità che il Sistema Sanitario Nazionale mette a disposizione delle donne per avere un monitoraggio costante e sicuro della propria salute. Non c’è niente da dover fare se non presentarsi all’appuntamento che propone l’Azienda sanitaria secondo un calendario temporale prestabilito. Sistema semplice, efficace e gratuito per tutte le donne dai 25 fino ai 64 anni.

Il pap test, dedicato alle ragazze tra i 25 e 33 anni, deve essere ripetuto ogni 3 anni, mentre l’hpv test (nella fascia 34-64 anni), volto alla ricerca del papilloma virus, ogni 5 anni. Non tutte le donne che contraggono il papilloma virus sviluppano il tumore, tuttavia studi scientifici hanno ampiamente dimostrato che il tale virus può in una elevato numero di casi determinare l’insorgenza del tumore al collo dell’utero.

É chiaro che la prevenzione e quindi una diagnosi precoce giocano un ruolo fondamentale, soprattutto perchè questo tipo di malattia è prevalentemente asintomatica e può interessare ogni età: in caso di pap test con un esito dubbio o di hpv test positivo è previsto un ulteriore livello di approfondimento e il successivo programma di monitoraggio (follow up).

Il rispetto del calendario delle visite programmate dall’Azienda sanitaria è l’elemento chiave per la salute della cervice uterina. Qualora una donna non possa presentarsi all’appuntamento o si renda conto che non è stata chiamata nel periodo previsto la stessa può prendere contatti con con la segreteria screening dell’Area provinciale di residenza.

I riferimenti nella provincia di Grosseto

Per contattare il Centro Screening per appuntamenti o per informazioni è possibile:

– Chiamare il numero 0564 486486, lunedì, mercoledì e giovedì, dalle 9 alle 12, il martedì, dalle 16 alle 19; con la possibilità anche di lasciare un messaggio alla segreteria telefonica ed essere successivamente richiamati;

– recarsi presso il Centro Screening all’ospedale Misericordia (piano terra), dal lunedì al venerdì, dalle 12:15 alle 13:30;

– inviare una e-mail all’indirizzo screening@usl9.toscana.it.