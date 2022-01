Bellocchio recuperata, le ragazze della Gea contro il Costone Siena per continuare a crescere

GROSSETO – Ancora un turno di campionato impegnativo per la squadra femminile della Gea Basketball Grosseto, di scena domenica alle 18 sul campo de Il Drago e la Fornace Costone Siena. Le ragazze di Luca Faragli, a Monteriggioni, si troveranno di fronte un quintetto che occupa la settima posizione della classifica, a stretto contatto per le formazioni che lottano per un posto sul podio. Nella gara d’andata Bellocchio e compagne hanno subito una delle sconfitte più pesanti di questa stagione, per 93 a 24 e cercheranno quindi di riscattarsi, limitando i danni e proseguendo il percorso di crescita iniziato ormai da qualche settimana.

“Non abbiamo ambizione di portare a casa i due punti – dice l’allenatore Luca Faragli – ma di migliorare i 24 punti segnati in via Austria e soprattutto di proseguire a difendere come abbiamo fatto la settimana scorsa con Perugia”.

Il tecnico grossetano recupera tra l’altro una delle giocatrici più esperte, Bianca Bellocchio, che può aiutare le compagne a fare bella figura.

Le convocate: Erika Lambardi, Martina Moscatelli, Federica Cipolletta, Bianca Bellocchio, Federica Simonelli, Myriam Perillo, Fabiana Nermettini, Clara Nunziatini, Chiara De Michele, Giulia Faragli.