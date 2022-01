Aule, spazi comuni e impianti: sanificate le scuole di Capalbio

CAPALBIO – Si concluderà nella giornata di oggi, sabato 29 gennaio, la sanificazione straordinaria delle scuole di Capalbio. Un’operazione voluta dal Comune e dall’Istituto comprensivo “Pietro Aldi”, visto l’aumento dei contagi su tutto il territorio provinciale, e condotta da una ditta di specializzata che si è occupata anche di sanificare gli impianti di condizionamento.

“Ci siamo immediatamente attivati per dare risposta alle richieste della dirigente scolastica, la dottoressa Pinuccia Selis, con la quale abbiamo valutato la necessità, visti i contagi registrati in tutto il territorio nelle ultime settimane, di mettere ancora più in sicurezza le nostre scuole”, commenta l’assessora alla Scuola e all’Istruzione Patrizia Puccini.

I lavori di sanificazione si sono avviati nel pomeriggio di ieri e sono in corso proprio in queste ore. Nel pomeriggio è prevista la fine dell’intervento che ha riguardato le aule, gli spazi comuni e gli impianti delle scuole primaria e secondaria di primo grado di Capalbio capoluogo, scuola dell’infanzia di Borgo Carige e la scuola primaria di Capalbio scalo.