Atlante Grosseto di nuovo sconfitto, l’Aprilia detta legge a casa propria

GROSSETO – Seconda sconfitta consecutiva per l’Atlante Grosseto, che cede 9-4 in casa dello United Aprilia. Attualmente in lotta per la salvezza, i laziali hanno fatto loro la posta in palio grazie ad una ripresa micidiale in cui non hanno lasciato spazio agli ospiti. Vantaggio di Garcia per l’Aprilia al 6′; l’Atlante capovolge la situazione con centri di Mateo e Falaschi al 7′ e al 14′, impegnando più volte il portiere locale, ma ad un soffio dall’intervallo ribaltone di Cima e ancora Garcia per il 3-2.

A inizio ripresa Cima firma il 4-2 per i suoi. Brividi per un tiro di Baluardi, ma Comandini risponde con una rete. Seguono i centri di Miele e ancora Garcia per il 7-2, con i maremmani che iniziano schierare il portiere di movimento. Al 14′ Baluardi riduce il passivo per i suoi, vanificato in pochi da Comandini; a seguire Miele firma il 9-3. Nel finale un paio di tiri dei grossetani, ma l’estero difensore rivale fa buona guardia; per quest’ultimo niente da fare invece sul calcio di punizione di Baluardi per il definitivo 9-4.

Queste le formazioni in campo. Per lo United Aprilia Belvisi, Polverini, De Falco, Miele, Cima, Viglietta, Spinelli, Garcia, Miele, Comandini, Molitierno e Pacchiarotti; per l’Atlante Brunelli, Cipollini, Del Canto, Agnelli, Baluardi, Nil, Gianneschi, Falaschi, Mateo, Morad, Lessi e Guerreiro.