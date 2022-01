Servizio civile in Comune: prorogata al 10 febbraio la scadenza delle domande

MASSA MARITTIMA – È stata prorogata alle ore 14 del 10 febbraio la scadenza del bando del servizio civile universale rivolto ai giovani dai 18 ai 28 anni. C’è quindi ancora tempo per presentare domanda per coloro che sono interessati a fare questa esperienza. Il Comune di Massa Marittima, in particolare, cerca due giovani da inserire nel progetto “Inclusivamente”, sostegno e socialità per bambini e adolescenti. Il progetto prevede un impegno di 25 ore settimanali articolate su 5 giorni, per 12 mesi. Ai giovani in servizio sarà corrisposto un assegno mensile pari a 444,30 euro.

Possono fare la domanda i ragazzi di età compresa tra i 18 e i 28 anni (29 non ancora compiuti) cittadini italiani, comunitari e non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia (anche se hanno già svolto il Servizio Civile Regionale). La domanda di partecipazione può essere presentata per un solo progetto.

Non può presentare domanda chi ha già svolto attività di servizio civile nazionale, e chi abbia in corso o abbia avuto nell’ultimo anno e per almeno sei mesi rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita con l’ente che realizza il progetto.

La domanda deve essere indirizzata direttamente all’Ente che realizza il progetto prescelto, esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema. I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero e i cittadini di Paesi extra Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale.

La guida per la compilazione: https://www.politichegiovanili.gov.it/

Info: https://ancitoscana.it/component/k2/3583-progetto-inclusiva-mente