Seconda di ritorno per l’Atlante Grosseto contro il rinforzato United Aprilia

GROSSETO – Dopo la recente notizia della partecipazione alla Coppa Italia, l’Atlante Grosseto riprende gli impegni di campionato con la trasferta contro lo United Aprilia, valida come secondo match del girone di ritorno. Contro un rivale penultimo in classifica ma con un discreto attacco si preannuncia una gara nn insormontabile sulla carta per i biancorossi, che hanno alle spalle la sconfitta contro il Città di Anzio, fra l’altro primo ostacolo nell’avventura di Coppa. “Siamo amareggiati per la sconfitta di sabato scorso – ha commentato il tecnico Alessandro Izzo – ci dispiace per noi, per la società e per i nostri sostenitori, ma ai miei ho poco da dire ad eccezione di alcune lacune tattiche su cui stiamo lavorando. Ho visto i ragazzi dispiaciuti quanto me e questo mi ha rasserenato ed è stata la più classica delle giornate no, dato che la dea bendata ci ha completamente voltato le spalle e davanti avevamo un avversario tenace, gagliardo e anche di qualità. Ai miei ragazzi dico anche bravi per come si sono comportati con la terna arbitrale, tanti giocatori si sarebbero fatti prendere da una crisi di nervi che avrebbe provocato tanti gialli ma soprattutto cartellini rossi e invece sono stati molto intelligenti”.

Guardia alta contro l’Aprilia, all’andata battuto 4-1 con i favori del campo. “In questo momento è il più temibile che potevamo incontrare – ha continuato Izzo – è una squadra che arriva da un gran mercato di riparazione e capace di battere in trasferta avversari come History Roma 3 Z e Real Terracina e noi dobbiamo farci trovare pronti ed essere i protagonisti dell’incontro”.

Questi i convocati: Joao, Tamberi, Agnelli, Baluardi, Cipollini, Gianneschi, Del Canto, Falaschi, Lessi, Morad, Mateo e Nil. Queste le designazioni arbitrali: D’Ignazio di Avezzano e Calenzo di Formia; cronometrista Ricter di Roma 1. Il fischio d’inizio è alle 15,30.