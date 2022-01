Sanità, Fratelli d’Italia: «Che fine hanno fatto le nuove assunzioni promesse?»

GROSSETO – “Sembrava, almeno a sentire i proclami di Regione Toscana e dirigenza della Asl sudest, che a giorni arrivassero le nuove assunzioni di personale sanitario. Si parlava di almeno 150 infermieri da assumere subito. Ma ad oggi constatiamo che di questi, solamente una pochissima parte sono stati realmente assunti e messi in servizio”.

Così denuncia Fabrizio Rossi, coordinatore regionale Fratelli d’Italia Toscana.

“Assistiamo ancora una volta – prosegue Rossi – all’ennesima promessa da parte della dirigenza del sud est, che con il complice avallo della Regione Toscana, disattende quello ad inizio mese aveva promesso. Dirigenza che ancora oggi, è notizia di alcuni giorni fa dell’ennesima nomina dirigenziale (il direttore delle Farmaco tossicodipendenze), dimenticandosi di chi veramente sta in prima linea tutti i giorni a combattere contro il Covid, come gli infermieri, i medici e gli altri operatori sanitari”.

“Si è pensato alla fulminea creazione di nuovi reparti covid per cure intermedie e bolle covid, in diversi ospedali della provincia – commenta Rossi -; Pitigliano, Orbetello, Castel Del Piano, con aumento dei posti letto per decongestionare il reparto Covid del Misericordia, ma non si è pensato ad assumere risorse sanitarie per far fronte a questo. Anzi, si continua a sacrificare quei pochi infermieri, medici e Oss che tutti i giorni lottano sul territorio non solo contro il covid, in barba a tutto”.

“La misura adesso è davvero colma. Le solite promesse da marinaio, caro direttore generale, lasciamole ad altri, e davvero inizi a pensare seriamente non alle nomine apicali e dirigenziali, ma ad assume almeno quelle poche risorse promesse. A chiederlo, sono non solo i lavoratori del comparto della sanità, ma anche tutti i cittadini, stanchi di essere trattati come numeri o meglio codici, e non come invece dovrebbe essere, da esseri umani”, conclude Fabrizio Rossi.