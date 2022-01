Qualità dell’acqua, AdF: «Controlli quotidiani per la sicurezza dei cittadini»

GROSSETO – “Costante attenzione e impegno sulla qualità dell’acqua erogata. La risorsa idrica distribuita dall’azienda ai circa 500mila abitanti serviti nei 55 comuni delle province di Grosseto e Siena è sana, sicura e controllata: tutti i parametri chimico-fisici sono monitorati quotidianamente, arrivando ad analizzare in un anno oltre 130mila parametri, in stretta collaborazione e sinergia con gli enti pubblici preposti ai controlli. Queste costanti attività e attenzioni garantiscono che l’acqua sia di assoluta qualità e sicurezza per i cittadini”, recita così la nota di Acquedotto del Fiora.

“Nell’ottica del rapporto di trasparenza con i propri clienti che da sempre caratterizza AdF inoltre, sul sito www.fiora.it, nella sezione “Qualità dell’acqua”, sono disponibili per la consultazione i risultati delle analisi effettuate nel semestre precedente, suddivisi per comune e punto di prelievo”.

“AdF torna a ribadire con forza il proprio impegno sul tema della qualità della risorsa idrica anche alla luce di alcune segnalazioni ricevute dai clienti sulla presunta necessità di installare nelle proprie abitazioni depuratori di acqua domestici: la risorsa erogata dall’azienda è sana, sicura e controllata e non necessita di ulteriori trattamenti da effettuare a livello casalingo”.

“Inoltre, Adf precisa che in alcun modo l’azienda autorizza il proprio personale a svolgere controlli sulla qualità dell’acqua all’interno delle abitazioni. I tecnici si presentano a domicilio solo dopo aver concordato un appuntamento, richiesto dal cliente stesso o fissato direttamente da AdF”, prosegue.

“Nel caso invece di sostituzione dei contatori, gli addetti incaricati sono tutti muniti di apposito tesserino di riconoscimento: l’azienda invita i cittadini, qualora avessero dubbi, a verificare l’attività di cambio misuratori contattando il numero verde 800 887755 da linea fissa o il numero smart 0564 448844 da cellulare”, conclude la nota.