Panathlon, Franco Rossi riconfermato presidente del club grossetano

GROSSETO – Con il rinnovo delle cariche biennali, Franco Rossi è stato confermato dall’assemblea dei soci, presidente del Panathlon Grosseto per il biennio 2022-23. Questo il dato uscito dalle urne dell’assemblea biennale che si è tenuta nella serata di venerdì 26 gennaio presso l’Hotel Granduca di Grosseto. Rossi è stato eletto a scrutinio segreto, raccogliendo l’unanimità dei voti.

Contemporaneamente, si sono svolte anche le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo, del collegio dei revisori e dei probiviri del club. Questi i soci eletti nel direttivo: Luigi Andreini, Marco Montemerani, Franco Ferretti, Guendalina Mazzolai, Franco Esposito, Stefano Antonelli. Questo il Collegio dei Revisori: Roberto Ulmi, Antonio Cappelli, Angelo Taviani e Andrea Bramerini. Probiviri: Raffaele De Luca, Gerlando Lupo, Gabriella Corsani e Alberto Salvini.

“Veniamo da un biennio molto difficile, dovuto alla Pandemia che limitato, se non quasi permesso di effettuare le nostre attività – ha commentato Rossi – Speriamo, che la situazione sanitaria in futuro migliori, così da poter tornare pian, piano a una sorta di normalità e così da poter effettuare e portare avanti le nostre iniziative. Ringrazio tutti i soci, per la fiducia accordatami, confermandomi all’unanimità alla guida del club per i prossimi due anni”.