Massa Marittima Comune ciclabile: la bandiera gialla sventola per il terzo anno consecutivo

MASSA MARITTIMA – Massa Marittima si conferma Comune ciclabile nel 2022, con il punteggio di un bike smile assegnato dalla Federazione italiana ambiente e bicicletta (Fiab) all’amministrazione comunale, per l’impegno dimostrato nella promozione di politiche a favore della bicicletta. È il terzo anno consecutivo che nella città del Balestro sventola la bandiera gialla dei Comuni ciclabili.

“Il nostro punto di forza sono le politiche di promozione del cicloturismo. – dichiara Maurizio Giovannetti, vicesindaco con delega allo Sport –Ogni anno l’asticella di valutazione della Fiab si alza chiedendo un impegno maggiore, e il Comune di Massa Marittima dimostra di essere all’altezza e di sapersi dare nuovi importanti obiettivi: in questa edizione di Comuni ciclabili, ad esempio, registriamo per il nostro Comune un aumento in pagella alla voce comunicazione, grazie agli investimenti sostenuti per realizzare ‘Maremma on the road’, un sito internet che abbiamo inaugurato la scorsa primavera, completamente dedicato alla promozione cicloturistica del territorio e dei suoi sentieri”.

“Pur tenendo conto della morfologia di Massa Marittima che limita invece la mobilità urbana in bicicletta, sono stati apprezzati anche gli sforzi fatti dal Comune per promuovere l’uso della bici in città- – prosegue Maurizio Giovannetti – a partire dall’organizzazione dell’iniziativa ‘Bimbimbici, rivolta principalmente ai ragazzi e alle famiglie.”

Credit foto: Enduro mountainbike magazine.