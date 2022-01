Il Covid 19 ferma la Blue Factor Castiglione, sospesa l’attività di tutte le rose

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Settimana travagliata per le squadre della Blue Factor: i troppi casi di positività nei gruppi squadra hanno portato a fermare gli allenamenti e chiedere il rinvio in blocco di tutte le partite. La Fisr, accertata la positività, con apposito comunicato ha formalizzato la decisione. La società con il presidente Marcello Pericoli ha deciso di programmare l’inizio degli allenamenti per lunedì 31 gennaio, seguendo il protocollo.

Serie A2

Le gare dell’11a giornata: Decom Roller Matera-Prato Startit 8-3 (giocata il (31/10/21), Indeco Afp Giovinazzo-Alice Grosseto, Gamma Innovation Sarzana-Rotellistica Camaiore, Cgc Viareggio-Blue Factor Castiglione rinviata al 24/2. Anticipo della 13° giornata si gioca il 30/1 Decom Roller Matera-Alice Grosseto.

Classifica serie A2 girone B: 22 Sarzana (9), 18 Castiglione (7), 17 Forte dei Marmi (9), 15 Cgc Viareggio (8), 12 R.Matera (7), 10 Afp Giovinazzo (8), 9 Rotellistica Camaiore (8), 4 Alice Grosseto (8), 0 Prato (10).

Marcatori g.B: 23 Vargas (R.Matera), 20 Buralli (Castiglione), 16 E.Cinquini (Sarzana) e Pistelli (Sarzana), 13 D.Deinite (Forte Marmi).

Serie B

La prima giornata sarà recuperata il 27 febbraio.

2a giornata girone E: Orlando Focacceria Forte dei Marmi-Follonica 6-7, Spv Viareggio-Pumas Viareggio 3-6, Rizzo costruzioni Prato-Rotellistica Camaiore 2-3, Blue Factor Castiglione-Cgc Viareggio 10-0.

3a giornata: Rotellistica Camaiore-Blue Factor Castiglione 6-6, Cgc Viareggio-Orlando Focacceria Forte dei Marmi 0-9, il 2/2 Rizzo Costruzioni Prato-Spv Viareggio, il 22/2 Follonica-Pumas Viareggio.

4a giornata 29-30/1: Orlando Focacceria Forte dei Marmi-Rotellistica Camaiore, Spv Viareggio-Follonica, Pumas Viareggio-Cgc Viareggio, Blue Factor Castiglione-Rizzo Costruzioni Prato rinviata.

La classifica: 4 Rotellistica Camaiore Blue Factor Castiglione, 3 Follonica, Puma Viareggio e Orlando Focacceria Forte dei Marmi, 0 Rizzo Costruzioni Prato, Spv Viareggio, Cgc Viareggio.

Under 19

Campionato zona 4, 1a giornata: Gamma Innovation Sarzana A-Blue Factor Castiglione rinviata, Hobby Store Grosseto-Mt Service Forte dei Marmi, Spv Viareggio-Gamma Innovation Sarzana B.

Under 17

Campionato e Coppa Italia zona 4, 10a giornata: Pumas Viareggio-Blue Factor Castiglione rinviata, il 30/1 Spv Viareggio-Gamma Innovation Sarzana, il 25/2 Follonica A-Follonica B. Riposa Mt Service Forte dei Marmi.

Classifica: 21 Follonica B (8), 19 Follonica A (7), 16 Pumas Viareggio (7), 7 Gamma Innovation Sarzana (7), 6 Mt Service Forte dei Marmi (8) e Spv Viareggio (7), 1 Blue Factor Castiglione (8).

Under 13

Campionato zona 4, 10a giornata: Follonica-Cp Grosseto rinv., Mt Service Forte dei Marmi-Blue Factor Castiglione rinv., Spv Viareggio A-Spv Viareggio B, Gamma Innovation Sarzana-Cgc Viareggio.

Classifica: 27 Mt Service Forte dei Marmi (9), 18 Spv Viareggio A (8), 16 Follonica (8), 14 Gamma Innovation Sarzana (8), 10 Cgc Viareggio (9), 9 Blue Factor Castiglione (8), 6 Spv Viareggio B (9), 0 Cp Grosseto (9).

Under 11

Campionato zona 4, 8a giornata rinviata. 9a giornata il 6/2: Tipografia Senesi Prato-Picchianti Cp Grosseto, Rotellistica Camaiore-Cgc Viareggio, Follonica-Gamma Innovation Sarzana, Forte Versilia Roller-Blue Factor Castiglione.

Classifica: 21 Follonica, 18 Blue Factor Castiglione, 15 Gamma Innovation Sarzana, 12 Picchianti Grosseto, 9 Forte Versilia Roller, 6 Rotellistica Camaiore, 3 Cgc Viareggio, 0 Tipografia Senesi Prato.