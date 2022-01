Gravi le condizioni di Giuliano Ferrara, ricoverato all’ospedale di Grosseto

GROSSETO – Sono gravi le condizioni di salute del giornalista Giuliano Ferrara, da stamani ricoverato all’ospedale Misericordia di Grosseto dopo un malore che lo ha colto mentre si trovava nel comune di Scansano, dove ha un’azienda agricola e viva per gran parte dell’anno.

Ferrara è ricoverato in Utic, l’unità di terapia intensiva cardiologica dell’ospedale grossetano. Ferrara è stato ricoverato questa mattina e le sue condizioni sono apparse subito piuttosto serie.

Il giornalista, che ha lavorato anche in Rai ed è stato il direttore e fondatore del Foglio, vive in Maremma per gran parte dell’anno. Nella nostra terra ha infatti un’azienda agricola, in cui, specie durante il periodo di lockdown, si è trovato a trascorrere gran parte del suo tempo.