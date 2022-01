Doppio impegno nel weekend del Circolo Pattinatori Alice: prima Giovinazzo, poi Matera

GROSSETO – Inizia sabato sera alle 20 il tour de force del Circolo Pattinatori Alice Grosseto nel campionato di serie A2. I ragazzi di Michele Achilli saranno impegnati prima in Puglia, sul campo dell’Indeco Giovinazzo, poi domenica (alle 16) si trasferiranno in Basilicata, sulla pista del Decom Roller Matera. La formazione biancorossa reduce da un entusiasmante pareggio contro la capolista Sarzana, arrivato dopo un una bella rimonta dallo 0-2 al 2-2, ottenuto a 31 secondi dalla sirena, cercherà di migliorare ulteriormente la sua classifica contro due formazioni grintose. Matera è quinto con dodici punti, Giovinazzo subito dopo a dieci.

La bella prestazione e il finale pirotecnico contro il Sarzana, col tocco decisivo di Nerozzi (nella foto di Spalletta), saranno un bel trampolino di lancio per Alice, che vuole prima di tutto proseguire un percorso di crescita importante, che l’ha portata a giocare alla pari con Forte dei Marmi. Nella gara d’andata, contro il Matera, i biancorossi hanno conquistato il primo punto della loro stagione (5-5) e da domani sera cercheranno di allungare la striscia positiva.

Assente Francesco Borracelli, rimasto in Maremma, per cui Michele Achilli e il suo assistente Marco Ciupi hanno convocato undici giocatori per questa lunga trasferta: Bruni, Raffaello Ciupi; Salvadori, Rosati, Bardini, Achilli, Nerozzi, Leonardo Ciupi, Alfieri, Giusti.