Tamponi rapidi: anche a Gavorrano è partito il servizio della Croce rossa. LE FOTO

GAVORRANO – Da oggi è attivo anche nel comune minerario il servizio dei tamponi antigienici rapidi grazie all’adesione della Croce Rossa alla manifestazione di interesse della Regione Toscana per effettuare i test.

Il gazebo è stato allestito a Bagno di Gavorrano di fronte a piazza Togliatti, in via Fratelli Bandiera. I tamponi vengono effettuati in modalità drive-through ogni lunedì, giovedì e sabato dalle ore 14:30 alle ore 18:30.

Sarà possibile effettuare esclusivamente i tamponi antigenici prescritti dal pediatra o dal medico curante e prenotati tramite il portale regionale https://prenotatampone.sanita.toscana.it/#/home.

Inoltre vengono effettuati i tamponi per gli studenti che sono in possesso di voucher rilasciato dall’Asl. In questo caso si accede al servizio direttamente, senza prenotazione, ma i volontari chiedono di rispettare l’orario dalle 14:30 alle 15:30.