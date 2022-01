Sequestrate in farmacia mille mascherine ffp2 per bambini. Non erano in regola

FOLLONICA – Mille mascherine ffp2 destinate anche ai bambini sono state sequestrate dai carabinieri del Nas, il Nucleo antisofisticazioni e sanità di Livorno, in una farmacia di Follonica.

Le mascherine sono risultate mancanti delle indicazioni obbligatorie, previste dalla normativa vigente, in lingua italiana.

Per questo motivo i carabinieri hanno denunciato il presidente del consiglio di amministrazione e l’amministratore unico di due distinte società, una che fa capo alla farmacia ispezionata, la seconda responsabile della commercializzazione di articoli, trovati nella farmacia, e risultati non conformi.

I controlli, che hanno cadenza mensile, sono stati disposti dal comando carabinieri per la tutela della salute, e hanno avuto come principali obiettivi farmacie e parafarmacie.

I militari hanno proceduto al sequestro cautelare di circa 1000 mascherine. Le sanzioni elevate ai due professionisti, invece, ammontano a circa 8000 euro: entrambi infatti ne rispondono, il primo per aver detenuto per la vendita, il secondo per aver commercializzato, prodotti non conformi alla normativa nazionale.