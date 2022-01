sanremo2022, dal tris della Zanicchi al trionfo di Oxa e Leali: tutti i vincitori della kermesse dal ’70 all’89

SANREMO – Nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata al festival più noto (e chiacchierato) del Belpaese.

Oggi, proseguendo il cammino di ieri, ricorderemo tutti vincitori della kermesse dal 1970 al 1989. Ah, prima di cominciare, vi vogliamo porre una domanda: sapete quanti concorrenti in gara quest’anno hanno già vinto la palma d’oro? Pensateci, in fondo all’articolo troverete tutti i nomi.

Ecco, intanto, l’elenco di coloro che salirono sul podio più alto dagli anni ’70 fino al 1989: 1970, Adriano Celentano e Claudia Mori con “Chi non lavora non fa l’amore”; 1971, Nada e Nicola Di Bari con “Il cuore è uno zingaro”; 1972, Nicola Di Bari con “I giorni dell’arcobaleno”; 1973, Peppino Di Capri con “Un grande amore e niente più”; 1974, Iva Zanicchi con “Ciao cara come stai?”; 1975, Gilda con “Ragazza del sud”; 1976, Peppino Di Capri con “Non lo faccio più”; 1977, Homo Sapiens con “Bella da morire”; 1978, Matia Bazar con “… e dirsi ciao”; 1979, Mino Vergnaghi con “Amare”; 1980, Toto Cotugno con “Solo noi”; 1981, Alice con “Per Elisa”; 1982, Riccardo Fogli con “Storie di tutti i giorni”; 1983, Tiziana Rivale con “Sarà quel che sarà”; 1984, Al Bano e Romina Power con “Ci sarà”; 1985, Ricchi e Poveri con “Se m’innamoro”; 1986, Eros Ramazzotti con “Adesso tu”; 1987, Gianni Morandi, Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi con “Si può dare di più”; 1988, Massimo Ranieri con “Perdere l’amore”; 1989, Anna Oxa e Fausto Leali con “Ti lascerò”.

Avete la risposta? Ebbene, a Sanremo 2022 ci saranno ben sette ex vincitori della kermesse: Iva Zanicchi, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Elisa, Emma, Fabrizio Moro e Mahmood.