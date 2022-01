Progetti sportivi: marzo ricco di eventi per l’istituto Fossombroni

GROSSETO – L’indirizzo sportivo del Fossombroni è pronto a inaugurare un mese di marzo in cui partiranno molti progetti, tra conferme e novità. L’intento è quello di proseguire un percorso che va avanti da quasi una decina di anni scolastici, potenziando la conoscenza e la pratica delle discipline sportive. Tra queste, per la prima volta, figura il calcio femminile, con un progetto che avrà la supervisione del Grosseto calcio, mentre al maschile il tema verrà sviluppato attraverso la disciplina del calcio a 5.

Il mese di marzo fornirà la possibilità agli studenti della scuola di via Sicilia di arricchire il proprio bagaglio sportivo, con altri progetti che verranno attivati, come quello relativo al cheerleading, al basket 3 vs 3 e alla pallamano. Un altro progetto di rilievo sarà quello relativo allo sport inclusivo che andrà a coinvolgere gli studenti con particolari difficoltà. Le attività si svolgeranno in orario curriculare e nel pomeriggio. I responsabili e coordinatori dei progetti sono gli insegnanti Gabriella Corsani, Stefano Rosini e Amedeo Gabbrielli.