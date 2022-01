Lo sport torna nel mare di Piombino: due giorni in acqua con la Shaka Sup Race

PIOMBINO – Sabato 29 e domenica 30 gennaio Piombino sarà il palcoscenico di due importanti eventi organizzati dalla società sportiva Shaka Sup and Surf e patrocinate dal Comune di Piombino: due giornate all’insegna dello sport dove agonisti, preagonisti e bambini si sfideranno nello splendido mare di Piazza Bovio.

“Sono molto orgoglioso di ospitare nella nostra meravigliosa piazza Bovio due giornate di eventi all’insegna del divertimento e dello sport – dichiara il sindaco Francesco Ferrari -. Discipline come queste trovano uno spazio ideale in una città come Piombino, naturalmente vocata ad ospitare eventi di questo tipo. La manifestazione, oltre a promuovere lo sport, ci permetterà di far conoscere la città agli atleti e agli accompagnatori che parteciperanno alle gare. Ringrazio la società sportiva Shaka Sup and Surf e tutti gli atleti che gareggeranno per aver scelto il nostro splendido mare”.

Il programma della competizione prevede nella giornata di sabato 29 la seconda tappa della Winter Cup con la Technical Race, una gara veloce con giri di boia, dove gli atleti percorreranno 6 chilometri; la partenza sarà prevista per le 13 al porticciolo di Marina. Mentre domenica 30 alle 10.30 si svolgerà la Long Distance, un percorso fino a 12 chilometri a seconda degli atleti che parteciperanno. Alla fine delle due giornate si terrà la premiazione degli atleti.