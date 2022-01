L’almanacco del Giunco: il 27 gennaio è la Giornata della memoria e muore Luigi Tenco

GROSSETO – Giovedì 27 gennaio, sant’Angela Merici vergine francescana, Giornata della memoria, il sole sorge alle 7.38 e tramonta alle 17.17. Accadeva oggi:

98 – Marco Ulpio Traiano diviene Imperatore romano.

1077 – Enrico IV si umilia a Canossa chiedendo la revoca della scomunica al papa Gregorio VII.

1186 – Costanza d’Altavilla sposa a Milano Enrico VI di Svevia figlio dell’imperatore Federico Barbarossa.

1302 – La città di Firenze condanna Dante.

1512 – Vengono promulgate le Leggi di Burgos per regolamentare il trattamento dei popoli nativi del Nuovo Mondo.

1606 – Complotto della polvere da sparo: Inizia il processo di Guy Fawkes e degli altri cospiratori, terminerà il 31 gennaio con la loro esecuzione.

1811 – Il chimico italiano Amedeo Avogadro formula l’omonima legge.

1820 – Il capitano della Royal Navy britannica Edward Bransfield avvista per la prima volta il continente antartico.

1861 – Italia: si svolgono le prime elezioni politiche generali dopo la raggiunta unità del Paese. È la 9ª legislatura considerando anche quelle del Regno di Sardegna.

1880 – Thomas Edison presenta la richiesta di brevetto per la lampadina ad incandescenza.

1887 – Vengono gettate le basi per la realizzazione della Bobina di Tesla, ultimata nel 1891.

1888 – A Washington viene fondata la National Geographic Society.

1893 – Nikola Tesla trasmette per la prima volta energia elettromagnetica senza utilizzare fili e formulò le sue ‘Teorie sui Campi’.

1897 – Avviene la scoperta dell’elettrone, a opera del fisico britannico Joseph John Thomson.

1900 – Rivolta dei Boxer: i diplomatici stranieri a Pechino chiedono che i ribelli Boxer vengano disciplinati.

1901 – Muore a Milano Giuseppe Verdi.

1909 – Viene costituito l’MI6, il servizio d’intelligence britannico.

1915 – I Marines degli Stati Uniti occupano Haiti.

1924

– Il Trattato di Roma assegna Fiume all’Italia;

– Viene pubblicato, su Il taccuino di Sherlock Holmes uno dei più famosi episodi di Sherlock Holmes, ossia L’avventura del vampiro del Sussex.

1930 – Il fisico statunitense Ernest Lawrence progetta il primo acceleratore di particelle atomiche, il ciclotrone.

1932 – Il simbolo del “cavallino rampante”, appartenente all’aviatore Francesco Baracca e ceduto, nel 1923, come portafortuna al pilota automobilistico Enzo Ferrari, viene utilizzato per la prima volta dal futuro fondatore della Ferrari SpA.

1938 – I chimici tedeschi Otto Hahn e Fritz Strassmann ottengono la prima fissione nucleare.

1939

– Enrico Fermi inizia la progettazione, con il supporto del fisico teorico Leo Szilard della prima pila atomica;

– Il Lockheed P-38 Lightning volò per la prima volta.

1941 – Junio Valerio Borghese assume il comando della Xª Flottiglia Mas.

1942 – Vittoriosa offensiva italiana in Cirenaica Indice per periodico.

1943 – Seconda guerra mondiale: 50 bombardieri eseguono la prima incursione aerea completamente statunitense contro la Germania (l’obiettivo era Wilhelmshaven).

1944 – Seconda guerra mondiale: dopo 29 mesi viene rotto l’assedio di Leningrado.

1945 – Il campo di sterminio di Auschwitz viene liberato dall’Armata rossa.

1948 – Il governo italiano ratifica l’Atto costitutivo dell’UNESCO, così che l’Italia ne entra a far parte.

1951 – I test nucleari al Nevada Test Site iniziano con una bomba da un chilotone sganciata su Frenchman Flats.

1956 – Iniziano le Olimpiadi Invernali di Cortina d’Ampezzo.

1957 – Viene realizzata la prima Harley Davidson Sportster.

1962 – Terminano le riprese di Licenza di uccidere, il primo film della saga di James Bond, interpretato da Sean Connery.

1967

– Gli astronauti Gus Grissom, Edward White e Roger Chaffee restano uccisi in un incendio durante un test della navetta spaziale Apollo 1 al John F. Kennedy Space Center;

– Più di 60 nazioni firmano il Trattato sullo spazio extra-atmosferico, che vieta le armi nucleari nello spazio;

– A Sanremo, il cantautore Luigi Tenco si toglie la vita;

– I The Doors lanciano il loro primo album (avente lo stesso nome del gruppo).

1973 – Gli Accordi di pace di Parigi pongono ufficialmente fine per gli Stati Uniti alla Guerra del Vietnam.

1991 – Muhammad Siyad Barre fugge dal suo complesso a Mogadiscio.

1996

– Il colonnello Ibrahim Baré Mainassara depone il primo presidente democraticamente eletto del Niger, Mahamane Ousmane, con un colpo di Stato militare;

– La Germania osserva per la prima volta il Giorno della Memoria.

1999 – La Fujifilm inventa e produce il sensore Super CCD.

2002 – Diverse esplosioni in una discarica militare di Lagos, in Nigeria uccidono più di mille persone.

2010 – Viene presentato l’iPad, tablet prodotto da Apple.

2011 – La Rivolta yemenita inizia a Sana’a.

2013 – Muoiono 242 persone in un incendio in un night club a Santa Maria in Brasile.

2015 – Sono state uccise 10 persone dall’ISIS nell’attentato in un hotel a Tripoli in Libia.

2019 – Giornata mondiale della gioventù.

Fonte: il.wikipwdia.org