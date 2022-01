I recuperi sorridono all’Atlante: grossetani terzi in classifica e pronti per la Coppa Italia

GROSSETO – Straordinario Atlante Grosseto. Il team grossetano, dopo i risultati di tre gare recuperate ieri sera valide per l’undicesima giornata di campionato, è ufficialmente in Coppa Italia chiudendo il girone di andata come terza classificata.

“L’ultima volta – si legge sulla pagina Facebook del team maremmano – risale alla stagione 2015-2016. Grande soddisfazione per il team biancorosso capitanato dal patron Giovanni Lamioni e dal presidente Iacopo Tonelli che però non ha nemmeno il tempo di godersi questo merito. Infatti il girone di ritorno è iniziato con una sconfitta e se questo non bastasse Gianneschi e compagni sono attesi, sabato 29 gennaio, dalla squadra più in forma del momento, lo United Aprilia, infatti, dopo essersi rinforzato notevolmente è riuscito ad imporsi su due campi difficilissimi e per l Atlante sarà sicuramente una gara ricca di insidie”.

Questi i risultati dei recuperi: History 3Z-Eur Massimo 2-2, Real Terracina-United Aprilia 5-7 e United Pomezia- Sporting Hornets 5-5.

Il primo turno di Coppa Italia si disputerà il 5 febbraio, in gara unica, e per l’Atlante sarà la trasferta in casa dell’ostico Città di Anzio. La vincente di questo turno affronterà chi avrà la meglio tra Sporting Hornets-United Pomezia.