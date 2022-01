I fondi raccolti col Soccorso rosso al rifugio Sant’Anna: «I ragazzi andranno ad Auschwitz»

MASSA MARITTIMA – “A seguito dei banchetti organizzati dal Soccorso rosso del Partito comunista dei lavoratori sezione maremma nel mese di dicembre, gli attivisti intendono ringraziare tutti coloro che sono passati ed hanno contribuito a raccogliere la somma necessaria che ieri è stata consegnata ai ragazzi del rifugio Sant’Anna di Massa Marittima”, spiegano dal partito.

“Alcuni militanti si sono recati alla struttura insieme ad alcuni rappresentanti dell’Auser di Massa Marittima – prosegue la nota del Partito comunista dei lavoratori -, e nell’incontro avvenuto con una delle referenti della cooperativa Di Vittorio, è emersa da parte dei ragazzi, ospiti al Sant’Anna, la volontà di investire la somma ricevuta da condividere tutti insieme, e non singolarmente, ipotizzando l’idea di organizzare una visita ad Auschwitz, in uno dei luoghi più tragici della storia recente”.

“Ci tenevamo a comunicarlo, non solo perché è giusto informare sulla destinazione dei soldi da noi raccolti, ma in particolare perché il gesto inaspettato e al tempo stesso semplice di questi giovani è un esempio di come la solidarietà affiancata ad una coscienza di classe sia condizione essenziale per abbattere insieme le discriminazioni e le disuguaglianze sociali”.

“Ricordiamo, infine, che saremo nuovamente presenti sabato 29 gennaio a Massa Marittima con il banchetto del Soccorso Rosso, questa volta accompagnati dalla presenza di alcuni operai del Camping- Cig di Piombino, con la quale come Partito comunista dei lavoratori nel corso degli anni abbiamo sostenuto – e continueremo a sostenere- nelle loro lotte operaie”.