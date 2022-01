Da Sardella a Meciani, prime medaglie del 2022 per i velisti follonichesi

FOLLONICA – Fine settimana pieno di soddisfazioni per la Lega Navale Italiana follonichese. A Torre del Lago sono scesi in mare gli Optimist e i Vaurien per il consueto Trofeo Faccenda. Dopo due giorni di regata (22-23 gennaio), nella categoria Optimist Juniores Giulio Mattanini porta a casa un ottimo secondo posto in classifica generale, mentre l’altro follonichese Giovanni Lucifora, nonostante la minor esperienza del compagno, conquista una buona tredicesima posizione per la soddisfazione dell’allenatore Lorenzo Cacialli. Nei Vaurien i fratelli Marta e Andrea Maddalena non riescono per un soffio a entrare nel podio, chiudendo quarti a un punto dal terzo posto, con un po’ di rammarico per l’ottima prestazione sfortunatamente non premiata dal risultato.

Nel frattempo a La Spezia si sono tenute due regate zonali, una il giorno 22, una il giorno 23, che hanno visto impegnati gli Ilca follonichesi da assoluti protagonisti. Si comincia il 22 con il primo posto generale strappato da Edoardo Vignozzi nella categoria Ilca 4, con Nicole Creati e Irene Sardella un po’ sottotono, rispettivamente quinta e sesta complice l’Ufd preso entrambe nella prima prova. L’ambivalente prestazione nella prima zonale è stata tuttavia immediatamente riscattata il giorno successivo con Sardella e Creati rispettivamente prima e terza (quest’ultima a pari merito con il secondo classificato), mentre Vignozzi non riesce a ripetere la prestazione del giorno precedente concludendo 5′.

Fra gli Ilca 6 David Nocchi dopo un buon quarto posto generale conclude ottavo nella seconda regata, mentre Giulia Galletti termina in quattordicesima e decima posizione.

Infine, fra gli Ilca 7 Stefano Meciani continua a godersi la sua “seconda giovinezza” velistica dopo lo stop decennale dalla carriera agonistica piena di successi nazionali e internazionali, non lasciando scampo agli avversari e vincendo entrambe le regate senza concedere nemmeno una posizione concludendo primo in ogni prova.