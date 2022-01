Croce Rossa, al via la campagna di tesseramento: ecco come sostenere il comitato

FOLLONICA – “Come ogni anno sostenere il nostro comitato è facile. Parte già a fine gennaio la possibilità di sottoscrivere o rinnovare la tessera con il versamento associativo e diventare così sostenitore della Croce Rossa”, recita così la nota della Croce Rossa Italiana – Comitato di Follonica.

“Questa quota annuale, un contributo del tutto volontario, diventa una importante risorsa per il Comitato per far fronte alle spese di gestione e contribuendo alle varie attività.”

“Il tesseramento 2022 diventa, così, linfa per tutto il Comitato di Croce Rossa; i cittadini che intendono aiutare possono rivolgersi, per il versamento della quota presso la sede in via della Pace, o attendere il nostro ‘porta a porta’. Da lunedi 31 gennaio, infatti, un nostro incaricato, facilmente riconoscibile tramite divisa e tesserino identificativo, visiterà i residenti presentandosi direttamente, preannunciando la visita tramite cartello affisso con data e orario del suo passaggio, presso le loro abitazioni così da rinnovare anche per l’anno 2022 la quota, certi che anche in questa occasione, i follonichesi, da sempre vicini alla nostra associazione, ci dimostreranno il loro affetto”.

“Aiutateci ad aiutare, diventando sostenitori della Croce Rossa Italiana – Comitato di Follonica”, conclude.