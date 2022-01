Bolla Covid ad Orbetello, Casamenti: «Dall’opposizione polemica inutile: il personale è in sofferenza»

ORBETELLO – “Difficile comprendere il senso dell’intervento del gruppo Alternativa Orbetello se non a scopo di inutile strumentalizzazione e polemica politica” a dirlo il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti e l’assessore alla sanità Silvia Magi.

“Non è la prima volta che l’attuale opposizione consiliare interviene su argomenti solo per motivi di propaganda senza avere la più pallida idea di cosa scriva. Con imbarazzo per loro ci troviamo a rispondere ribadendo che il nostro scontento, come già precisato nei giorni scorsi, è dovuto al fatto che eventuali bolle covid nel nostro Ospedale, di cui nessuno aveva parlato preventivamente, possano acuire le problematiche legate alla sofferenza del personale. Il nostro disappunto nasce, come già precisato da una mancanza di confronto tra enti”.

“Alla riunione del 14 scorso nessuna considerazione è stata esternata dalla ASL riguardo al nostro ospedale, di conseguenza non avevamo nessun elemento su cui intervenire né in presenza, né nei giorni a seguire – proseguono sindaco e assessore -. Non sappiamo dove prenda le informazioni l’opposizione ma ci risulta chiaro che le loro fonti siano poco attendibili. Sarebbe bastato leggersi la relazione ufficiale della riunione del 14 gennaio per farsi un’idea e l’opposizione avrebbe evitato una pessima figura che li fa apparire poco informati sull’argomento. Proprio oggi, infatti, la questione è stata sollevata in conferenza dei sindaci Colline dell’Albegna dal sindaco di Orbetello e la dirigenza Asl si è scusata per l’errata comunicazione che aveva dato su Orbetello nella riunione del 14 gennaio non avendo evidenziato l’ipotesi della futura apertura della bolla covid. Nella riunione odierna è stata comunque approfondita la questione dopo la richiesta di chiarimenti da parte del sindaco Casamenti e dell’assessore Magi”.

“Sull’apertura dell’Hub vaccinale invece ci siamo già espressi e da tempo ci muoviamo con forza per i nostri cittadini e non solo. Proprio oggi in conferenza dei sindaci è stato deciso che anche ad Orbetello, presso i locali adiacenti all’auditorium comunale, a partire da febbraio, due volte a settimana sarà presente l’hub vaccinale che si aggiungerà al servizio che già fanno da tempo i medici di base ogni giovedì grazie alla concessione dei locali da parte della nostra Amministrazione Comunale. Anche in questo caso vediamo impreparazione e mancanza di conoscenza degli argomenti da parte dell’ opposizione”.

“Non resta che l’amarezza nel constatare un’altra occasione persa dalla minoranza che, anziché collaborare in questo momento delicato per la salute dei cittadini, si limita a voler fare le pulci che poi neanche trova per lasciare intendere che si sta muovendo” conclude la nota.