Servizio civile: prorogato il bando per il progetto di “Inclusiva-mente”

CAPALBIO – C’è tempo fino al 10 febbraio per fare domanda di partecipazione al progetto di servizio civile universale “Inclusiva-mente. Sostegni e socialità per bambini e adolescenti”.

Sono stati prorogati, infatti, i termini per presentare domanda per i progetti di servizio civile. E il Comune di Capalbio cerca due volontari, tra i 18 e 28 anni, da impiegare in attività di supporto nelle scuole presenti sul territorio comunale o, durante l’estate, nei servizi estivi organizzati per i bambini e per i ragazzi.

“Il servizio civile – commenta l’assessora alle Politiche giovanili Patrizia Puccini – è un’esperienza di crescita per i volontari, ma anche un supporto importante per gli enti che si trovano ad accoglierli. Inoltre, permette ai ragazzi di avere un primo contatto con il mondo del lavoro per comprendere le proprie inclinazioni e, nel caso del progetto finanziato per il Comune di Capalbio, permette di fare un’esperienza nel mondo del sociale”.

Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo serviziocivile@ancitoscana.it o visitare il sito www.ancitoscana.it/servizio-civile o chiamare il numero 0564897727.