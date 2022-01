Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 26 gennaio 2022" su Spreaker.

GIUNCARICO - Una piazza di spaccio nel bosco, a pochi metri dalla strada provinciale. È uno dei tanti bivacchi attivi in provincia di Grosseto, luoghi nascosti utilizzati dagli spacciatori, "h24", come supermercato della droga.

Questo è quello che succede a circa un chilometro e mezzo dall'abitato di Giuncarico sulla provinciale che porta verso Follonica.

Un'attività che va avanti da qualche mese e che ha attirato l'attenzione di chi si trova a passare in quella zona, perché da tempo si può osservare uno strano "via vai" ad ogni ora del giorno e della notte.

La piazza di spaccio e il bivacco: giorno e notte si vende droga

Tra l'altro su quella strada, che solitamente non è molto trafficata, in tanti fanno attività fisica: trekking o jogging. Una situazione che per molti è diventata difficile da sopportare e che sta creando una sorta di allarme sociale.

Come mostrano le immagini che vedete nella foto e nel video, due persone si trovano in un'area nascosta dagli alberi, ma molto vicino all'accesso della strada asfaltata: dall'alto si distinguono anche alcuni oggetti e materiale che però non si riesce a capire cosa sia. Allargando lo sguardo si vedono anche molti sentieri in quella zona.

Ma come funziona questa piazza di spaccio? Le auto arrivano dalla strada provinciale e appena svoltano nella parte sterrata si fermano in attesa che uno degli spacciatori li raggiunga: come si vede nelle immagini gli spacciatori stanno poco distante, nell'area che nella foto abbiamo evidenziato come piazza di spaccio.

Ormai questo tipo di attività è nota: nei mesi scorsi sono stati smantellati molti bivacchi da parte delle forze dell'ordine. Tra questi anche quello di Filare dove purtroppo uno dei "clienti" sparò e uccise uno degli spacciatori e ne ferì un altro. Una brutta storia criminale legata alla droga.