Il podcast del 26 gennaio – ASCOLTA

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 26 gennaio 2022" su Spreaker.

GROSSETO - Le news della Maremma anche in podcast. Direttamente dalla redazione de IlGiunco.net, il quotidiano della Maremma, tutti i giorni le notizie della provincia di Grosseto, aggiornate in tempo reale, da ascoltare sempre e dovunque: da computer, tablet e smartphone. E da oggi ci trovare anche su Spotify.

IlGiunco.net. Raccontiamo la Maremma. Sempre. Qui trovate tutte le puntate: LINK

Il racconto della giornata: mercoledì 26 gennaio 2022

La cronaca. Una piazza di spaccio nel bosco vicino al centro abitato. È quello che sta succedendo a Giuncarico, nel comune di Gavorrano, dove gli spacciatori hanno allestito un bivacco in un'area di bosco vicino alla strada provinciale. Sulle pagine de IlGiunco.net oggi raccontiamo come funziona questa piazza di spaccio e come i residenti della zona non sopportano più questa situazione.

Ancora la cronaca. Ha avuto il covid, ma il green pass non arriva. Dopo il caso della madre salita sulla torre del pozzo Roma a Gavorrano, oggi raccontiamo la storia di una giovane studentessa Erasmus che rischia di perdere la borsa di studio perché non può partire per l'estero. Anche questa volta a interessarsi è la mamma della ragazza che ha voluto rendere nota sul nostro giornale questa vicenda per trovare una soluzione.

Ecco i dati sull'emergenza coronavirus – I nuovi casi registrati in Toscana sono poco più di 10mila su 65mila tamponi. Il tasso dei nuovi positivi è del 16%.

Secondo i dati della Regione in provincia di Grosseto ci sono 523 nuovi casi. Di questi oltre 200 sono stati registrati nel comune capoluogo.

I numeri dei vaccini: in totale in Toscana sono state somministrate 8.058.000 dosi. Di queste 1.740.000 sono dosi booster. Nell'ultima settimana sono state somministrate 252mila dosi