Il Comune premia gli studenti: in palio 20 borse di studio. Come fare domanda

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Scade il 31 gennaio il concorso per l’attribuzione di 20 borse di studio che ha bandito la giunta comunale, per un importo complessivo di 8mila euro, da assegnare ai giovani studenti residenti nel Comune di Castiglione della Pescaia regolarmente iscritti all’anno scolastico 2021-2022 che frequentano il primo anno delle scuole secondarie di secondo grado nei comuni limitrofi e anche per coloro che seguono i corsi di laurea o di studio equipollenti sia in Italia che in Paesi appartenenti alla Comunità Europea.

Le borse di studio sono state suddivise in 10 da 300 euro a favore degli alunni iscritti alla classe prima della scuola secondaria di secondo grado per i risultati conseguiti all’esame finale nell’anno scolastico 2020-2021 della scuola secondaria di primo grado, mentre le altre 10, di importo pari 500 euro ciascuna, saranno assegnate agli studenti iscritti al primo anno di un corso di laurea in università statali o autorizzate a rilasciare diplomi di laurea riconosciuti dalla Comunità Europea per i risultati conseguiti nello scorso anno scolastico all’esame finale di maturità della scuola secondaria di secondo grado.

Per accedere alla borsa di studio gli studenti, al termine dello scorso anno scolastico, devono aver conseguito all’esame finale o al diploma una valutazione minima di 7/10 (scuola secondaria di primo grado) e 80/100 (scuola secondaria di secondo grado). Inoltre, non dovranno risultare beneficiari nell’anno scolastico 2021/2022 del contributo economico “Pacchetto Scuola” e si terrà conto sia del punteggio di merito che della situazione reddituale del nucleo familiare.

Sul sito istituzionale http://www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it è possibile scaricare la modulistica necessaria.