Grosseto calcio, precisazione riguardo le voci uscite sul futuro direttore sportivo

GROSSETO – Nuovo comunicato della società unionista. “L’Us Grosseto precisa che le notizie emerse oggi sul possibile nuovo direttore sportivo – ha diramato il team biancorosso – sono imprecise e riportano informazioni infondate. La società smentisce, quindi, che il ruolo di direttore sportivo verrà ricoperto da Matteo Patti, in quanto lo stesso è un professionista impegnato con la Distretti ecologici spa, che sta aprendo a nuove collaborazioni nel mondo del calcio, grazie a una struttura all’avanguardia nel campo sportivo e a livello manageriale. L’interesse nel Grosseto, da parte della suddetta società, non prevede il distaccamento del direttore Patti all’interno dell’organigramma societario, né la partecipazione in alcun modo nelle quote sociali, in quanto già proprietaria del 20% di un’altra realtà sportivo di Serie B. L’Us Grosseto, inoltre, diffida chiunque dal comunicare notizie relative alla struttura societaria, se prive di riscontro nella realtà, al fine di non arrecare danno alla società stessa e alle eventuali società partner”.