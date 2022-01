Colline dell’Albegna: Cinelli eletto vicepresidente della Conferenza della Sanità

MAGLIANO IN TOSCANA – Il sindaco di Magliano in Toscana Diego Cinelli è stato eletto oggi all’unanimità come vicepresidente della Conferenza della Sanità ‘Colline dell’Albegna’. Un’elezione, da parte dei comuni che formano la conferenza che giunge a qualche settimana da quella del presidente Giovanni Gentili e ad un mese circa dall’elezione dello stesso Cinelli in consiglio provinciale.

“Sono felice della fiducia che mi è stata accordata all’unanimità dai colleghi sindaci – afferma Cinelli –. Mi impegnerò in prima persona, anche nel mio ruolo di consigliere provinciale, per il futuro dei due ospedali quello di Orbetello e quello di Pitigliano, che devono restare dei punti di riferimento per il territorio e che, come conditio sine qua non, non devono essere assolutamente depotenziati, ma che devono essere invece rafforzati dando un’inversione di tendenza rispetto a quello che è accaduto fino ad oggi. Il mio impegno sarà anche sulla medicina territoriale e su quei presidi imprescindibili che sono i distretti sanitari”.

“Non ci dimentichiamo che il territorio della Maremma meridionale è di grande valore turistico, sulla costa e nell’entroterra, e che nel periodo estivo vede la popolazione aumentare in maniera esponenziale. E’ dunque necessario- conclude Cinelli- che la Asl tenga conto anche di questo fattore e che metta nella condizione le nostre strutture sanitarie di far fronte alle richieste”.